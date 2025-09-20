Насекомые исчезают даже из "нетронутых" ландшафтов. Исследование

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл установили, что численность насекомых стремительно сокращается даже в местах с минимальным воздействием человека. Этот вывод вызывает серьезную тревогу, поскольку устойчивость экосистем напрямую зависит от насекомых и их роли в поддержании природного баланса.

Доцент биологии Кит Сокман в течение 15 сезонов, с 2004 по 2024 год, вел наблюдения за летающими насекомыми на субальпийском лугу в Колорадо. В этом районе велись также многолетние погодные наблюдения (38 лет), при том что человеческое вмешательство было крайне незначительным. Анализ данных показал, что численность насекомых уменьшалась в среднем на 6,6% в год, что эквивалентно общему снижению почти на 72,4% за два десятилетия. Выявленные изменения напрямую коррелировали с повышением летних температур.

Эти результаты восполняют важный пробел в глобальных исследованиях: если большинство работ сосредоточено на экосистемах, заметно измененных человеком, то этот проект показал, что даже в практически нетронутых условиях популяции насекомых могут резко сокращаться. Таким образом, изменение климата выступает главным фактором, угрожающим их выживанию.

Биолог подчеркивает, что значение выводов особенно велико для горных регионов, где сосредоточено множество эндемичных видов, включая насекомых, приспособленных к уникальным условиям. Если выявленная тенденция отражает глобальные процессы, то статус гор как центров биоразнообразия может оказаться под угрозой. Работа исследователей показывает необходимость систематического мониторинга насекомых в разных типах ландшафтов и усиливает аргументы в пользу активных мер по борьбе с изменением климата. Открытие того, что даже удаленные экосистемы не защищены от кризиса, подтверждает универсальный характер проблемы утраты биоразнообразия.