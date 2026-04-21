21 апреля 2026
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Израильский стартап предлагает охладить планету, изменив сельское хозяйство

время публикации: 21 апреля 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 13:59
Компания Cooling Crops разработала инновационную технологию опрыскивания растений и почвы, которая снижает температуру посевов и восстанавливает истощенные земли.

Проблема глобального потепления во многом связана с тем, что парниковые газы удерживают тепло у поверхности Земли. Но в атмосфере существуют два "окна" – это диапазоны длин волн, для которых парниковые газы прозрачны. Технология компании Cooling Crops позволяет переизлучать энергию именно через эти окна прямо в космос.

Даже в экстремальную жару, когда столбик термометра поднимается до 42 градусов, разработанный компанией состав позволяет охладить растение на 6-7 градусов. Это критически важно для фермеров, так как каждый лишний градус может снизить урожайность на 10%.

Помимо охлаждения, компания борется с деградацией почв, которая затрагивает огромные территории. Используя цианобактерии, специалисты ускоряют процесс формирования особого биологического слоя. В природе на восстановление почвы после пожаров уходит до семи лет, но новая технология позволяет стабилизировать грунт, удерживать влагу и предотвращать эрозию всего за несколько месяцев.

Основой экономической модели стартапа является прямая выгода для аграриев. Фермерам не нужно руководствоваться исключительно заботой об экологии – их главным стимулом остается повышение урожайности и финансовая стабильность. Внедряя технологию для защиты своих посевов, они в то же время вносят вклад в охлаждение всей планеты. Экономический ущерб от снижения плодородия земель оценивается в сотни миллиардов долларов ежегодно, и подобные инновации могут стать реальным решением проблемы.

"Цель заключаются в том, чтобы понизить температуру Земли. Это звучит безумно, но единственный способ сделать это – сельское хозяйство", – цитирует экономическое издание "Калькалист" сооснователя стартапа Одеда Шосейова, профессора Еврейского университета Иерусалима. По его мнению, именно массовое использование новых идей в фермерстве способно изменить климатическую ситуацию.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 марта 2026

Человечество нагревает планету быстрее, чем когда-либо прежде
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 07 февраля 2026

Белые медведи на норвежских островах стали толще и здоровее, несмотря на таяние льда
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 24 января 2026

Антарктические пингвины изменили свой сезон размножения из-за изменения климата
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 27 декабря 2025

Глобальное потепление может спровоцировать следующий ледниковый период