22 марта 2026
|
последняя новость: 18:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильский стартап научился собирать потерянную тепловую энергию

Стартап
Израильские ученые
Физика
Энергия
время публикации: 22 марта 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 18:16
Brad Scott/GeoHazards Divison, VMGD via AP

Стартап Thermagix, основанный учеными из Хайфского Техниона, разработал термоакустическую систему, преобразующую потери тепла предприятий и дата-центров в электроэнергию.

Использование низкотемпературного тепла (ниже 100-150 градусов Цельсия) всегда казалось экономически безнадежным. Энергии в потоках такого тепла, генерируемых промышленностью, – огромное количество, но это тепло слишком рассеяно и его трудно собрать для работы турбин и машин. Основатели стартапа Thermagix AI предложили новый метод, который позволяет это рассеянное тепло собрать.

Ученые предложили преобразовать тепло в звук. Разность температур создает акустическую волну высокой интенсивности, которая затем либо преобразуется в электричество, либо прямо используется для охлаждения. Система работает как тепловой насос без массивных движущихся частей, что радикально снижает затраты на обслуживание и делает проект масштабируемым для самого широкого спектра отраслей – от судоходства до дата-центров.

Для дата-центров технология особенно актуальна, поскольку в них отвод тепла потребляет чуть ли не столько же энергии, сколько сами вычисления. Thermagix предлагает превратить проблему в ресурс, замыкая цикл энергопотребления. Это не просто улучшение существующих систем охлаждения, а глубокое использование законов физики для создания компактных и дешевых устройств сбора энергии.

Рынок для новой технологии – огромен, так как ежегодно в мире генерируется более 3100 ТВт-ч избыточного низкотемпературного тепла, которое просто выбрасывается в атмосферу. Только первичный целевой сегмент, который рассматривают создатели стартапа, включающий промышленность и транспорт, оценивается в миллиард долларов. На текущий момент стартап привлек $3,5 миллиона и готовит к запуску в 2026 году первый коммерческий прототип, сообщает "Калькалист".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
