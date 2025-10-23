x
Наука и Хайтек

Ваша кожа может предупреждать о скрытых проблемах с психическим здоровьем

Исследования
время публикации: 23 октября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 17:46
Ваша кожа может предупреждать о скрытых проблемах с психическим здоровьем
AP Photo/Kin Cheung, иллюстрация

Согласно новому исследованию, представленному на конференции ECNP, у людей, переживающих первый психотический эпизод и одновременно страдающих кожными проблемами, значительно выше риск развития депрессии и появления суицидальных мыслей. Ученые установили, что подобные мысли возникали у 25% пациентов с кожными симптомами, тогда как среди тех, у кого кожных заболеваний не было, этот показатель составлял лишь 7%. Авторы работы предполагают, что дерматологические проявления могут служить ранним сигналом ухудшения психического состояния.

В исследовании участвовал 481 человек, перенесший первый эпизод психоза – состояния, характеризующегося такими симптомами, как галлюцинации, бредовые идеи и утрата связи с реальностью. У 14,5% участников (у 24% женщин и 9,8% мужчин) наблюдались признаки кожных заболеваний, включая зуд, сыпь и светочувствительность. Все участники прошли четырехнедельный курс терапии антипсихотическими препаратами, после чего исследователи оценили показатели их психического здоровья.

По итогам наблюдения оказалось, что у пациентов с кожными нарушениями депрессивные симптомы и риск суицида были выражены значительно сильнее. Так, лишь 7% участников без кожных проблем сообщали о суицидальных мыслях или попытках, тогда как среди пациентов с кожными заболеваниями этот показатель достигал 25%. Кроме того, наличие кожных симптомов изначально коррелировало с более выраженной депрессией и общим ухудшением самочувствия спустя четыре недели лечения. Исследователи отметили, что если будущие работы подтвердят полученные данные, кожные проявления могут рассматриваться как ранний индикатор повышенного риска психических нарушений – аналогично тому, как анализы крови позволяют выявить вероятность развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые объясняют интерес к этой теме тем, что кожа и мозг имеют общее происхождение: обе системы формируются из одного эмбрионального слоя – эктодермы. Это может объяснять их тесную взаимосвязь и взаимное влияние.

Результаты исследования указывают на то, что кожные проявления могут служить индикатором тяжести заболевания и неблагоприятного краткосрочного прогноза на ранних этапах психоза. Это позволяет выделить подгруппу пациентов с высоким риском, которым может быть особенно полезна ранняя индивидуальная терапия. Причины такой связи пока остаются неизвестными, но рабочая гипотеза предполагает, что она может быть связана с общим эмбриональным происхождением кожи и нервной системы, а также с общими воспалительными механизмами – однако это требует дальнейшего подтверждения.

