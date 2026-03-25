WSJ: OpenAI откажется от платформы Sora, команда объявила о прощании с сервисом

Компания OpenAI решила отказаться от видеоплатформы Sora. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По сведениям издания, речь идет о сворачивании приложения Sora и других видеофункций в рамках смены приоритетов компании, которая теперь делает большую ставку на корпоративные продукты и инструменты для программирования.

На этом фоне в аккаунте soraofficialapp в X было опубликовано сообщение: "Мы говорим, прощай, Sora". В нем команда Sora поблагодарила пользователей, создававших и публиковавших видео, и пообещала позже сообщить сроки прекращения работы приложения и API, а также порядок сохранения пользовательских материалов.

Сроки полного отключения в доступных публикациях пока не названы.

Платформа Sora была запущена OpenAI в декабре 2024 года. Она использовалась для создания видеороликов с помощью искусственного интеллекта по текстовым запросам пользователей и получила широкую известность в социальных сетях благодаря изобретательным сюжетам, в которых реализовывались самые фантастические сценарии – например, "старушка кормит пуму" или "кошка спасает дом от медведя".