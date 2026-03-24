24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 18:00
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Наука и Хайтек

Дорожный шум делает непригодными для гнездования птиц почти половину Израиля

время публикации: 24 марта 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 16:43
Дорожный шум делает непригодными для гнездования птиц почти половину Израиля
Исследователи из Университета Бен-Гуриона разработали пространственную модель, которая показала, где в Израиле дорожный шум лишает птиц возможности безопасно гнездиться.

Ученые пересмотрели подход к изучению антропогенного воздействия, сосредоточившись не на уровне громкости звукового загрязнения, а на концепции "звукового ландшафта", как его воспринимают животные и птицы. Выяснилось, что шум транспорта негативно влияет на 42% природных территорий Израиля, делая их непригодными для выведения потомства.

Даже внутри официально охраняемых заповедников и национальных парков почти четверть площадей оказывается под воздействием акустического загрязнения. Это создает "невидимый" барьер, который мешает птицам общаться, вовремя замечать хищников и эффективно добывать корм. Работа опубликована в журнале People and Nature.

Проблема заключается в том, что гул магистралей распространяется гораздо дальше видимых границ дорожного полотна, разрушая экосистемы в глубине дикой природы. Исследователи подчеркивают необходимость внедрения технологий шумоподавления в практику экологического планирования. Сегодня такие технологии применяются только для защиты жилых кварталов.

Создание "акустических коридоров" и стратегический ландшафтный дизайн могут стать ключом к сохранению биоразнообразия в условиях быстро растущей урбанизации Израиля.

Соавтор работы, профессор Одед Бергер-Таль, отметил значимость комплексного подхода к проблеме: "Расширение этого исследования на другие виды и источники шума поможет нам определить, где шум наносит "невидимый" ущерб. Это критический шаг в продвижении политики, рассматривающей шум как сильный загрязнитель окружающей среды".

