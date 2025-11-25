x
Наука и Хайтек

Израильский стартап делает резервное хранение огромных объемов данных гибким и надежным

время публикации: 25 ноября 2025 г., 13:59
Израильский стартап делает резервное хранение огромных объемов данных гибким и надежным
AP Photo/Mark Duncan

Компания Eon разработала облачную платформу резервного копирования, которая меняет принципы работы с бэкапами корпоративных данных. Компания оценивается в $4 миллиарда.

Компании хранят в облаках петабайты данных, и их потеря или искажение ставит под угрозу всю работу. Поэтому все компании хранят резервные копии. Но в традиционных системах резервные копии невозможно просмотреть или найти в них конкретный файл, для этого необходимо полное восстановления всей среды, а это долго и дорого.

Платформа Eon реализует принципиально новый принцип хранения. Система непрерывно сканирует и классифицирует облачные ресурсы, назначает политики резервного копирования без участия человека. Главное преимущество Eon – это поиск и восстановление данных на уровне отдельных файлов или записей баз данных за секунды, вместо развертывания целой инфраструктуры.

Технология родилась из опыта работы основателей Eon в Amazon Web Services – облачном подразделении Amazon. Крупный клиент Amazon подвергся атаке вирусов-вымогателей, и выяснилось, что за годы инфраструктура изменилась, приложения перемещались, а системы бэкапа не следили за этими изменениями. Возник разрыв между тем, что действительно работает в облаке, и тем, что защищено резервными копиями. Чтобы такая катастрофа не повторилась и был создан Eon.

Eon захватывает изменения и сжимает данные, сохраняя их на специализированном уровне хранения. Структурированные данные можно запрашивать через SQL напрямую, без восстановления базы и без выделения крупных вычислительных ресурсов. Компания заявляет об экономии до 50% на стоимости облачного резервного копирования по сравнению с традиционными методами.

Компания, основанная в начале 2024 года, уже привлекла сотни миллионов долларов и завершает пятый раунд финансирования. Сегодня компания оценивается в $4 миллиарда, сообщает "Глобс".

