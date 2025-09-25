x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
последняя новость: 17:14
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Израильтяне разработали метод персонифицированного анализа крови для подбора антидепрессантов

время публикации: 25 сентября 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 16:56
AP Photo/Luis Romero

Стартап NeuroKaire представил анализ крови для лечения депрессии. Тест позволяет определить, какой антидепрессант будет наиболее эффективен для конкретного пациента.

Основатели стартапа NeuroKaire считают, что новый тест поможет врачам точно определить наиболее эффективный антидепрессант для каждого пациента, сократив среднее время лечения с 18 до 2 месяцев.

Депрессия поражает более 330 миллионов человек по всему миру. Традиционный подход к лечению требует от 12 до 18 месяцев для поиска подходящего препарата. Только трети пациентов удается улучшить состояние с первой попытки, остальным приходится неоднократно менять лекарства и дозировки.

Новая технология BrightKaire основана на методе, который ученые назвали "мозг в чашке Петри". Из образца крови пациента в лаборатории получают стволовые клетки, из которых затем выращивают нейроны лобной доли мозга. Этот регион мозга тесно связан с развитием депрессии. На выращенных нейронах тестируют более 70 различных антидепрессантов.

Используя искусственный интеллект для анализа генетических данных, истории болезни и микроскопических изображений нейронов, система создает персонализированный отчет с рекомендациями по лечению и прогнозом побочных эффектов.

Тест получил одобрение регулятора в США и доступен врачам в Израиле и Америке. В настоящее время тест используют около 100 психиатров.

Стартап провел клинические испытания в Медицинском центре "Шиба", Центре психического здоровья в Петах-Тикве и больнице Джефферсона в Филадельфии. Как сообщает издание Times of Israel, NeuroKaire привлек $25 миллионов и планирует расширить исследования на СДВГ и посттравматическое стрессовое расстройство.

Наука и Хайтек
