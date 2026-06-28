Из-за технических работ Национальная служба идентификации будет недоступна

Национальная служба информационно-коммуникационных технологий сообщает, что в рамках программы обслуживания и модернизации в ночь с понедельника на вторник, 29-30 июня 2026 года, будут проведены технические работы в Национальной системе идентификации, которая

используется для входа в государственные цифровые сервисы.

Работы начнутся во вторник, 30.06.2026, в 01:00 ночи и, как ожидается, продлятся до трёх часов. В течение этого времени возможны перебои в работе Национальной системы идентификации и в доступе к государственным цифровым сервисам, для которых требуется вход через неё.

Национальная служба информационно-коммуникационных технологий рекомендует пользователям заранее учитывать это и, по возможности, избегать действий, требующих входа через Национальную систему идентификации, в период технических работ.