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Наука и Хайтек

Из-за технических работ Национальная служба идентификации будет недоступна

Кибербезопасность
Госсектор
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:11

Национальная служба информационно-коммуникационных технологий сообщает, что в рамках программы обслуживания и модернизации в ночь с понедельника на вторник, 29-30 июня 2026 года, будут проведены технические работы в Национальной системе идентификации, которая

используется для входа в государственные цифровые сервисы.

Работы начнутся во вторник, 30.06.2026, в 01:00 ночи и, как ожидается, продлятся до трёх часов. В течение этого времени возможны перебои в работе Национальной системы идентификации и в доступе к государственным цифровым сервисам, для которых требуется вход через неё.

Национальная служба информационно-коммуникационных технологий рекомендует пользователям заранее учитывать это и, по возможности, избегать действий, требующих входа через Национальную систему идентификации, в период технических работ.

Наука и Хайтек
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