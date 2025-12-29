Лучше ешь и тренируешься – лучше спишь. Новое исследование

По мере того как миллионы людей планируют новогодние цели, связанные с улучшением питания и усилением физической активности, новое исследование указывает: такие привычки могут одновременно способствовать более качественному сну. Согласно отчету Американской академии медицины сна, диета и упражнения важны не только для контроля веса – они также играют ключевую роль в поддержании здорового сна.

В опросе AASM 2025 года приняли участие 2006 взрослых в США, и результаты показали заметную связь между повседневными привычками и тем, насколько хорошо люди высыпаются. Так, 59% участников заявили, что сбалансированное питание помогает им спать лучше. Физическая активность тоже показала значимый эффект: 42% сообщили об улучшении сна после утренних тренировок, а 46% – после занятий вечером.

По словам исследователей, сон – это один из трех основных компонентов здорового образа жизни наряду с правильным питанием и регулярными упражнениями. Как пишет один из авторов исследования, доктор Кин Юэн, хотя новогодние цели часто сосредоточены на фигуре или посещении спортзала, "такие изменения поддерживают не только тело, но и сон".

Эти результаты подчеркивают: цели, связанные со здоровьем, взаимосвязаны – улучшая одну сферу, мы можем улучшить и другие. Особенно это заметно среди людей 25-34 лет, которые чаще других отмечали, что хорошее питание и физическая активность напрямую помогают им лучше отдыхать. Постоянный, полноценный сон не только позволяет просыпаться бодрым, но и действует как естественный защитный механизм организма. Когда люди ставят сон в приоритет, они получают "больше энергии и ментальной ясности – именно того, что нужно, чтобы начать новый год в оптимальной форме".