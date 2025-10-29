"Хеврат Хашмаль" инвестирует в технологию захвата CO2, разработанную в "Технионе"

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") инвестирует 1,2 миллиона долларов в стартап Ceal Minerals, разработавший технологию улавливания углекислого газа и улучшения качества воды, используемой для охлаждения электростанций.

Технология, производящая карбонат кальция, важный для строительной и бумажной промышленности, разработана на основе исследований доктора Шарлотты Вогт из хайфского "Техниона".

Это первая инвестиция "Хеврат Хашмаль" в экологические технологии. Ранее компания инвестировала в пять стартапов в сфере электропередающих сетей.

Решение Ceal представляет собой систему, устанавливаемую в точке забора морской воды, предназначенной для охлаждения угольных или газовых электростанций, без изменения или необходимости дополнительных инвестиций в процесс забора.

Морская вода проходит через сеть электродов и подвергается электролизу, который повышает концентрацию кальция в воде. Обогащенная кальцием вода направляется в бассейн и подвергается воздействию среды с высокой концентрацией углекислого газа, являющегося побочным продуктом производства электроэнергии.

Взаимодействие между кальцием в минеральном бассейне и углекислым газом создает химическую реакцию, которая удаляет углекислый газ из воздуха и производит карбонат кальция (CaCO3), оседающий в бассейне.

Карбонат кальция имеет экономическую ценность, поскольку используется в строительной промышленности как строительный материал и компонент в производстве цемента и бетона, а также в бумажной промышленности для улучшения прочности, белизны и непрозрачности бумаги. Экономическая ценность карбоната кальция для этих отраслей снижает стоимость процесса удаления углекислого газа и повышает его рентабельность.

Мировой рынок высококачественного карбоната кальция (PCC), аналогичного по качеству карбонату кальция, производимому системами Ceal, оценивался в 12 миллиардов долларов в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до 17 миллиардов долларов к 2032 году.

Дополнительная выгода заключается в том, что извлечение карбоната кальция из бассейна минерализации оставляет в нем морскую воду с низкой концентрацией кальция. Эта вода возвращается обратно в систему охлаждения. Снижение концентрации кальция в охлаждающей воде помогает "Хеврат Хашмаль" экономить миллионы шекелей ежегодно, поскольку уменьшает повреждения охлаждающих труб из-за засоряющей трубы накипи и используемого для ее растворения хлорирования.