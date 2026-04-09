Биолога-инфлюэнсера обвинили в некомпетентности во время спасения кита у берегов Германии

Инфлюэнсера и морского биолога Роберта Марка Лемана обвинили в непрофессионализме во время операции по спасению горбатого кита, застрявшего у берегов города Тиммендорфер-Штранд, пишет DW. Мэр города Свен Партайль-Бенке заявил, что все прогнозы Лемана оказались ошибочными, а его участие привело к принятию неверных решений и потере важного времени.

По словам бургомистра, Леман изначально позиционировал себя как опытного специалиста, однако работать с ним оказалось сложно. Также возникли конфликты с Институтом исследований наземной и водной дикой природы (ITAW). Во время спасательной операции складывалось впечатление, что для Лемана важнее были эффектные фото и видео, чем сама помощь животному. Хотя Лемана не исключили из миссии, его роль существенно сократили: ему запретили руководить действиями с борта полицейского судна. Кроме того, его обвиняют в том, что из-за его советов спасатели упустили кита, когда тот временно сошел с мели, и потом слишком долго не могли снова его найти.

Горбатый кит длиной около 10 метров несколько недель находился в Балтийском море вне привычной среды, периодически застревая на мелководье. История его спасения привлекла внимание всей Германии, однако, по оценкам специалистов, животное сейчас находится при смерти.