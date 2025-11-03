Ранний звуковой опыт влияет на мозг по-разному в зависимости от пола

Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что ранний звуковой опыт формирует мозг самцов и самок мышей по-разному, что влияет на поведение и предпочтения в дальнейшей жизни.

Исследователи изучали мышей, которые в раннем возрасте слушали отрывок из Девятой симфонии Бетховена, искусственный шум или росли в тишине.

Оказалось, что самцы мышей особенно чувствительны к раннему звуковому воздействию. Те, кто вырос в тишине или с искусственными шумами, во взрослом возрасте избегали музыки, а те самцы, которые слушали Бетховена, демонстрировали более разнообразные предпочтения, и многие из них активно реагировали на музыку.

Самки мышей, напротив, оказались менее подвержены влиянию ранних звуковых условий и показывали широкий диапазон предпочтений независимо от звукового воздействия в раннем возрасте.

Различия проявились и в нейронной активности. У самок обнаружилась четкая закономерность: чем сильнее слуховая кора реагировала на музыку, тем меньше интереса к музыке они проявляли. У самцов анализ активности мозга не помогал предсказать их поведение - нейронные реакции и интерес к музыке оказались слабо связаны.

Это указывает на то, что ранний звуковой опыт влияет на самцов и самок через разные механизмы: у самок это влияние более прямое и связано со слуховой корой, а у самцов задействованы, вероятно, другие области мозга.

Как отмечают ученые, внешне одинаковый опыт может запускать совершенно разные нейронные адаптации у разных полов. Одна и та же мелодия может по-разному восприниматься в зависимости от того, кто ее слушает.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports, могут иметь практическое применение для детского развития и терапии. Поскольку мальчики и девочки могут по-разному реагировать на одни и те же звуки, педагоги и терапевты могут адаптировать звуковые занятия для лучшей поддержки обучения и эмоционального роста каждого ребенка.