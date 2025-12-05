Наши мозги действительно "синхронизируются", когда мы сотрудничаем

Совместная деятельность требует придерживаться единых правил и в каком-то смысле схожего стиля мышления. Исследования показывают, что это действительно отражается на работе мозга: у людей, выполняющих задание вместе, его активность начинает совпадать буквально за миллисекунды. Однако остается неясным, возникает ли такая синхронность просто потому, что два человека выполняют одно и то же задание, или же потому, что они взаимодействуют именно как команда.

Когнитивный нейробиолог Дениз Моерель из Университета Западного Сиднея провела исследование, в котором аккуратно разделила эти факторы, чтобы понять истинную причину эффекта. Добровольцев объединили в 24 дуэта. Каждой паре нужно было совместно выработать способ сортировать фигуры – на экране появлялись черно-белые изображения с разными типами узоров, контрастности и размера. Задача заключалась в том, чтобы распределить формы на четыре группы по четыре элемента, выбрав для этого две из четырех возможных характеристик: круг или квадрат, прямой или волнистый узор, высокая или низкая контрастность, крупный или мелкий рисунок.

На этапе обсуждения два участника могли свободно говорить друг с другом и вырабатывать общее правило сортировки. Но после того как система классификации была согласована, они переходили к поочерёдной работе молча. Каждый видел одно и то же рабочее поле на экране компьютера, где нужно было раскладывать фигуры. Периодически им давали возможность остановиться и снова обменяться репликами. Во время непрерывного взаимодействия у обоих участников регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы оценить степень ее согласованности. Затем исследователи сопоставили показания не только внутри каждой пары, но и между разными парами – и это позволило обнаружить дополнительные детали.

В первые 45-180 миллисекунд после появления изображения у всех участников фиксировался похожий тип мозговой активности: они решали один и тот же тип задачи, и реакции были сходными. Однако примерно после 200 миллисекунд картина менялась. Синхронность мозговых сигналов сохранялась только между партнерами по команде, но исчезала на уровне всей группы. Более того, эта синхронность постепенно усиливалась по мере выполнения задания: дуэты становились всё более "слаженными", а их общий способ классификации – все более устоявшимся.

Этот эффект был гораздо выраженнее в настоящих, реально взаимодействующих командах, по сравнению с искусственно созданными парами, составленными из людей, которые в действительности не сотрудничали, но случайно использовали сходные принципы сортировки. Допустим, две разные команды могли выбрать одинаковый принцип сортировки – например, разделять фигуры на круги и квадраты, а также по прямым или волнистым узорам. Но если сравнить мозговую активность участников из разных пар, их синхронность оказывалась значительно слабее, чем та, что наблюдалась между настоящими напарниками.

Иными словами, высокая согласованность сигналов мозга в реальных дуэтах не объясняется лишь тем, что люди пользуются одной и той же системой сортировки. Значимым оказалось именно совместное вырабатывание этих правил и взаимодействие с конкретным партнером, с которым эта стратегия была создана.