Панарин набрал 900 очков. Достижение Шефера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях победил "Оттаву" 4:2.

Нью-Йорке Айлендерс - Колорадо Эвеланш 6:3

Прервалась серия из 17 матчей, в которых "Колорадо" набирал очки.

3 (1 + 2) очка набрал "островитянин" Мэтью Барзал.

Илья Сорокин (Нью-Йорк) совершил 35 сжйвов.

Андерс Ли забил 295-й гол в карьере.

Защитник "островитян" Мэтью Шефер сделал результативную передачу. За 28 игр в НХЛ он набрал 20 очков - второй результат в истории НХЛ для 18-летних защитников.Лучше был только Фил Хаусли в 1982 году - 25 игр.

Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:4

Три результативных передачи сделал Джей Ти Миллер.

Артемий Панарин (Рейнджерс) набрал в этом матче 2 (1 + 1) очка и 900 очков в карьере.

Мика Зибанежад (Рейнджерс) набрал 610 очков.

Тампа-Бей Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 3:4