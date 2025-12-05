x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Панарин набрал 900 очков. Достижение Шефера. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 декабря 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 14:30
Панарин набрал 900 очков. Достижение Шефера. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях победил "Оттаву" 4:2.

Нью-Йорке Айлендерс - Колорадо Эвеланш 6:3

Прервалась серия из 17 матчей, в которых "Колорадо" набирал очки.

3 (1 + 2) очка набрал "островитянин" Мэтью Барзал.

Илья Сорокин (Нью-Йорк) совершил 35 сжйвов.

Андерс Ли забил 295-й гол в карьере.

Защитник "островитян" Мэтью Шефер сделал результативную передачу. За 28 игр в НХЛ он набрал 20 очков - второй результат в истории НХЛ для 18-летних защитников.Лучше был только Фил Хаусли в 1982 году - 25 игр.

Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:4

Три результативных передачи сделал Джей Ти Миллер.

Артемий Панарин (Рейнджерс) набрал в этом матче 2 (1 + 1) очка и 900 очков в карьере.

Мика Зибанежад (Рейнджерс) набрал 610 очков.

Тампа-Бей Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 3:4

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Достижения Арвидссона, "Торонто" и Стэмкоса. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Шутауты Эттингера и Веймелки. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 декабря 2025

Патрик Кейн установил рекорд НХЛ. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 декабря 2025

Достижения Стэмкоса, Вальстедта и Маккиннона. Результаты матчей НХЛ