Маск: бета-версия Grokipedia – через две недели

Богатейший бизнесмен планеты Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X объявил, что "ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели".

В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию Wikipedia, с учетом запрещенных для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позже он сообщил, что компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую Grokipedia.