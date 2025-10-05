x
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
Наука и Хайтек

Маск: бета-версия Grokipedia – через две недели

Илон Маск
ИИ
время публикации: 05 октября 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 09:08
Илон Маск
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Богатейший бизнесмен планеты Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X объявил, что "ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели".

В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию Wikipedia, с учетом запрещенных для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позже он сообщил, что компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую Grokipedia.

Наука и Хайтек
