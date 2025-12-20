Футбол. "Болонья" победила "Интер" и вышла в финал Суперкубка Италии
время публикации: 20 декабря 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 10:54
В финале Суперкубка Италии сыграют "Болонья" и "Наполи".
"Болонья" победила в серии послематчевых пенальти "Интер" 3:2. Основное время матча завершилось вничью 1:1.
"Интер" вышел вперед на 2-й минуте. Маркус Тюрам нанес удар слету с близкого расстояния.
На 35-й минуте Риккардо Орсолини реализовал пенальти 1:1.
"Болонья" упустила несколько голевых моментов.
У "Болоньи" пенальти не забили Никола Моро (вратарь ногой парировал мяч), бывыший защитник "Барселоны" Хуан Миранда (выше), у "Интера" - Алессандр Бастони (вратарь парировал), Николо Барелла (выше), Анж-Йоан Бони (вратарь парировал).
