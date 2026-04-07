x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 15:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые нашли молекулярный "тормоз" для остановки агрессивной опухоли у детей

время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:08 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:13
Wikipedia.org. Фото: Animalculist

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили механизм, позволяющий остановить рост нейробластомы - опасного рака, поражающего нервную систему детей.

Нейробластома возникает еще до рождения, когда клетки нервного гребня плода превращаются в злокачественное новообразование. В наиболее агрессивных формах болезнь быстро метастазирует, и прогресса в методах эффективного лечения нет уже десятилетия.

Ученые под руководством профессора Хайтама Амаля сосредоточились на сигнальной молекуле - оксиде азота. Выяснилось, что при высоких концентрациях этот газ перестает быть помощником организма и вместо этого превращается в "наемника", который поддерживает жизнеспособность опухоли.

В ходе экспериментов команда блокировала фермент nNOS, ответственный за выработку оксида азота. Это дало сильный положительный эффект: снижение уровня оксида азота привело к остановке сигнального каскада, который питает рак. Клетки опухоли не только замедляли рост, но и теряли свои злокачественные свойства. Блокировка nNOS позволила включиться естественной тормозной системе клетки, которая при раке подавлена. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Соавтор работы доктор Шашанк Кумар Оджа отметил высокую достоверность полученных данных: "Мы увидели соответствие между фармакологическим и генетическим подходами. Именно такая воспроизводимость дает нам терапевтическую гипотезу, которую стоит разрабатывать дальше".

Эффективность была подтверждена на мышах: опухоли у животных, получавших лечение, были значительно меньше по сравнению с контрольной группой. Путь от лабораторных испытаний до клинической помощи больному ребенку еще долгий, но исследователи надеются, что новые методы лечения нейропластомы будут найдены.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
