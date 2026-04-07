Ученые указали лунные кратеры с максимальным содержанием водяного льда

Исследователи из Института Вейцмана с американскими коллегами описали лунные кратеры, в которых находится максимальное количество льда. Эти кратеры станут источниками воды для лунных миссий.

Вопрос о происхождении лунного льда десятилетиями оставался неразрешенным. Собранные данные указывают на наличие замерзшей воды в глубоких кратерах южного полюса, куда никогда не заглядывает солнце, но непонятно, где находятся самые большие запасы.

Новое исследование, опубликованное в Nature Astronomy, опровергает теорию об одновременном занесении воды гигантской кометой. Вместо этого ученые указывают на непрерывный процесс накопления льда из разных источников: древних вулканов, мелких астероидов и солнечного ветра, приносящего водород для синтеза молекул воды прямо на поверхности Луны.

Используя данные о температуре поверхности и компьютерное моделирование, исследователи восстановили историю изменения наклона лунной оси. Выяснилось, что многие современные "холодные ловушки" – лунные кратеры, куда никогда не проникает свет, – не всегда находились в тени.

Ученые пришли к выводу, что наибольшие концентрации льда находятся в самых древних кратерах, остававшихся темными дольше всего. Например, кратер Хауорт сохраняет стабильную тень более трех миллиардов лет, что делает его приоритетной целью для будущих миссий.

Освоение водных ресурсов станет основой колонизации спутника. Лед можно использовать не только для питья, но его можно расщеплять на кислород и водород, необходимые для дыхания и производства ракетного топлива. Окончательно подтвердить происхождение этих запасов воды и их объем может только прямой анализ образцов, но понимание того, где воды может быть больше всего, значительно сужает поиск.

Ведущий автор работы, планетолог из Института Вейцмана Одед Аронсон отмечает: "Поиск воды за пределами Земли в пригодной для использования форме – одна из самых важных задач астрономии".