x
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Физика
Нобелевские премии 2025
время публикации: 07 октября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 13:14
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Фото с официальных сайтов университетов

Во вторник, 7 октября, Нобелевская премия в области физики была присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Все лауреаты в настоящее время работают в США. Джон Кларк (83 года) из Великобритании – в Калифорнийском университете в Беркли, Мишель Деворе (72 года) из Франции – в Йельском университете, Джон Мартинис (67 лет) из США – в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

"Лауреаты с помощью серии экспериментов показали, что парадоксальные свойства квантового мира можно сделать наглядными в системе, достаточно крупной, чтобы держать ее в руке. Их сверхпроводящая электрическая система могла туннелировать из одного состояния в другое – как если бы проходила сквозь "стену". Они также продемонстрировали, что система поглощает и испускает энергию порциями строго определенного размера, в точном соответствии с предсказаниями квантовой механики", – поясняет Нобелевский комитет.

8 октября будут названы лауреаты в области химии. 9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 октября 2025

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 05 октября 2025

На этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии 2025 года