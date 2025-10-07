Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Во вторник, 7 октября, Нобелевская премия в области физики была присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Все лауреаты в настоящее время работают в США. Джон Кларк (83 года) из Великобритании – в Калифорнийском университете в Беркли, Мишель Деворе (72 года) из Франции – в Йельском университете, Джон Мартинис (67 лет) из США – в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

"Лауреаты с помощью серии экспериментов показали, что парадоксальные свойства квантового мира можно сделать наглядными в системе, достаточно крупной, чтобы держать ее в руке. Их сверхпроводящая электрическая система могла туннелировать из одного состояния в другое – как если бы проходила сквозь "стену". Они также продемонстрировали, что система поглощает и испускает энергию порциями строго определенного размера, в точном соответствии с предсказаниями квантовой механики", – поясняет Нобелевский комитет.

8 октября будут названы лауреаты в области химии. 9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".