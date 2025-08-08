Гориллы ищут старых подруг даже после многих лет разлуки

Новое исследование из Руанды выявило, что связи между самками горных горилл важнее, чем считалось ранее. Когда самка попадает в новую группу, она стремится найти и присоединиться к другой знакомой ей самке. Учёные проанализировали 20 лет данных о нескольких группах горилл в Национальном парке Вулканов. Они обнаружили, что даже после долгой разлуки недавно прибывшая самка все равно пыталась восстановить связь с прежней знакомой.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Journal Proceedings B, демонстрируют важность отношений между отдельными самками в обществе горилл. Переход самок и самцов из одной группы в другую является ключевым элементом формирования социальной структуры у этих животных. Особенно самки могут менять группы несколько раз за свою жизнь. Такое перемещение помогает предотвращать близкородственное скрещивание, способствует распространению генетического разнообразия и укреплению социальных связей.

Совместно с Фондом горилл Дианы Фосси, на полевом участке, который исследуется с 1967 года, исследователи смогли проследить перемещения горных горилл. Анализируя многолетние данные о жизни этих животных, команда изучила случаи "переселения" 56 самок и попытались понять, в какие новые группы они переходили и по каким причинам. Выяснилось, что гориллы старались избегать тех групп, где находились самцы, с которыми они могли быть генетически связаны. При этом наличие знакомых самок оказывало заметное влияние на их выбор.

Самки стремились к тем, с кем у них уже были социальные связи, даже если они были разлучены на протяжении многих лет. Часто они присоединялись к группам, где жили особи, с которыми они выросли, или устанавливали контакт с теми, с кем недавно общались – играли или взаимодействовали. Ученые отметили, что гориллы стремятся развивать и поддерживать такие социальные связи, поскольку они приносят значительные преимущества в их социальной жизни.

Миграция и перемещения также имеют ключевое значение в развитии человеческих сообществ. По мнению ученых, изучение подобных процессов у человекообразных обезьян может помочь лучше понять факторы, повлиявшие на ход эволюции.