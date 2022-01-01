Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука

Две шайбы забросил Александр Овечкин. он вышел на 25-е место в НХЛ по количеству набранных очков (1370), обойдя Джонни Буцика (1369). Александр Овечкин забил 275-й гол в большинстве - это рекорд НХЛ. 274 шайбы в большинстве забросил Дэйв Андрейчук.

Как мы спаслись в 2021 году

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