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NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 10:14

Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука

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Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" в серии буллитов переиграл "Тампу" 4:3. "Вашингтон" в гостях победил "Детройт" 3:1.

Перенесены матчи "Даллас" - "Колорадо" и "Калгари" - "Виннипег".

Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (буллиты)

Единственный буллит (серия из трех) реализовал Мика Зибанежад.


Детройт Рейд Уингз - Вашингтон Кэпиталз 1:3

Две шайбы забросил Александр Овечкин. он вышел на 25-е место в НХЛ по количеству набранных очков (1370), обойдя Джонни Буцика (1369). Александр Овечкин забил 275-й гол в большинстве - это рекорд НХЛ. 274 шайбы в большинстве забросил Дэйв Андрейчук.

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