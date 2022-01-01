Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" в серии буллитов переиграл "Тампу" 4:3. "Вашингтон" в гостях победил "Детройт" 3:1.
Перенесены матчи "Даллас" - "Колорадо" и "Калгари" - "Виннипег".
Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (буллиты)
Единственный буллит (серия из трех) реализовал Мика Зибанежад.
Детройт Рейд Уингз - Вашингтон Кэпиталз 1:3
Две шайбы забросил Александр Овечкин. он вышел на 25-е место в НХЛ по количеству набранных очков (1370), обойдя Джонни Буцика (1369). Александр Овечкин забил 275-й гол в большинстве - это рекорд НХЛ. 274 шайбы в большинстве забросил Дэйв Андрейчук.
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