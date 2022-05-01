"Бейтар" сохранил место в элите. "Маккаби" проиграл
В матче шестого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" проиграл команде "Бней Сахнин" 0:1. Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Гай Меламед.
"Желтые" занимают третье место, на 10 очков отставая от хайфских одноклубников, на 4 - от беэр-шевского "Апоэля".
Состоялись матчи пятого тура нижнего плэй-офф. Столичный "Бейтар" сохранил место в Лиге Аль.
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Иерусалим) 0:2
Столичная команда на 3 очка оторвалась от зоны вылета, в которой находятся "Апоэль" (Ноф а-Галиль) и "Маккаби" (Петах-Тиква), набравшие по 24 очка.
Апоэль (Ноф а-Галиль) - Апоэль (Хадера) 0:2
Бейтар (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:2
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