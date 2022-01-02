Бокс. "Кинг-Конг" дважды упал, но нокаутировал соперника и стал претендентом на чемпионский пояс

В Голливуде, Флорида, состоялся бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF. Чемпион по этой версии - украинец Александр Усик.

42-летний кубинец Луис "Кинг-Конг" Ортис в шестом раунде нокаутировал экс-чемпиона мира американца Чарлза Мартина.

Мартин дважды сбивал соперника с ног - в первом и втором раундах.