Бокс. "Кинг-Конг" дважды упал, но нокаутировал соперника и стал претендентом на чемпионский пояс
В Голливуде, Флорида, состоялся бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF. Чемпион по этой версии - украинец Александр Усик.
42-летний кубинец Луис "Кинг-Конг" Ортис в шестом раунде нокаутировал экс-чемпиона мира американца Чарлза Мартина.
Мартин дважды сбивал соперника с ног - в первом и втором раундах.
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