Бокс. Украино-грузинский поединок в Голливуде. Пять нокдаунов и нападение на судью

В Голливуде, Флорида, украинский боксер Виктор Выхрист во втором раунде нокаутировал грузина Яго Киладзе, ранее выступавшего под украинским флагом.

Несмотря на то, что поединок продлился менее двух раундов, боксеры пять раз побывали в нокдауне.

Дважды падал Виктор Выхрист, которого нередко называют "наследником братьев Кличко". Трижды - Яго Киладзе, бывший спарринг-партнер Владимира Кличко.

После пятого нокдауна судья остановил поединок. Грузинский боксер ударил арбитра. "Парень, что с тобой?" - спросил судья.

Видео боя можно посмотреть в твиттере.