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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 12:54

Бокс. Украино-грузинский поединок в Голливуде. Пять нокдаунов и нападение на судью

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бокс. Украино-грузинский поединок в Голливуде. Пять нокдаунов и нападение на судью

В Голливуде, Флорида, украинский боксер Виктор Выхрист во втором раунде нокаутировал грузина Яго Киладзе, ранее выступавшего под украинским флагом.

Несмотря на то, что поединок продлился менее двух раундов, боксеры пять раз побывали в нокдауне.

Дважды падал Виктор Выхрист, которого нередко называют "наследником братьев Кличко". Трижды - Яго Киладзе, бывший спарринг-партнер Владимира Кличко.

После пятого нокдауна судья остановил поединок. Грузинский боксер ударил арбитра. "Парень, что с тобой?" - спросил судья.


Видео боя можно посмотреть в твиттере.

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