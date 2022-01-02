Бокс. Украино-грузинский поединок в Голливуде. Пять нокдаунов и нападение на судью
В Голливуде, Флорида, украинский боксер Виктор Выхрист во втором раунде нокаутировал грузина Яго Киладзе, ранее выступавшего под украинским флагом.
Несмотря на то, что поединок продлился менее двух раундов, боксеры пять раз побывали в нокдауне.
Дважды падал Виктор Выхрист, которого нередко называют "наследником братьев Кличко". Трижды - Яго Киладзе, бывший спарринг-партнер Владимира Кличко.
После пятого нокдауна судья остановил поединок. Грузинский боксер ударил арбитра. "Парень, что с тобой?" - спросил судья.
Видео боя можно посмотреть в твиттере.
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