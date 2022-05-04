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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 06:20

"Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги

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"Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги

Победив в пятом матче четвертьфинальной серии "Баварию" 81:72, "Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги.

Ранее в следующий этап вышли мадридкий "Реал" и "Анадолу Эфес".

Последний участник Финала четырех определится сегодня в пятом мачте серии "Олимпиакос" - "Монако".

"Бавария" выиграла первую половину матча 37:31, но провалила третью четверть 15:29.


Лучшим игроком матча стал защитник каталонцев Николас Лапровиттола, набравший 26 очков.

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