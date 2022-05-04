"Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги
Победив в пятом матче четвертьфинальной серии "Баварию" 81:72, "Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги.
Ранее в следующий этап вышли мадридкий "Реал" и "Анадолу Эфес".
Последний участник Финала четырех определится сегодня в пятом мачте серии "Олимпиакос" - "Монако".
"Бавария" выиграла первую половину матча 37:31, но провалила третью четверть 15:29.
Лучшим игроком матча стал защитник каталонцев Николас Лапровиттола, набравший 26 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 03 мая 2022
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