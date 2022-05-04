Самый высокий теннисист завершил карьеру
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в соцсетях.
Кевин Андерсон - бывшая пятая ракетка мира.
Он играл в финалах Открытого чемпионата США 2017 года и Уимблдона 2018 года.
Кевин Андерсон выиграл семь турниров АТП.
Он считается самым высоким участником турниров "Большого шлема" Открытой эры" (рост 203 см).
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