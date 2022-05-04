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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 07:55

Самый высокий теннисист завершил карьеру

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Кевин Андерсон

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в соцсетях.

Кевин Андерсон - бывшая пятая ракетка мира.

Он играл в финалах Открытого чемпионата США 2017 года и Уимблдона 2018 года.

Кевин Андерсон выиграл семь турниров АТП.

Он считается самым высоким участником турниров "Большого шлема" Открытой эры" (рост 203 см).


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