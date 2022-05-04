Самый высокий теннисист завершил карьеру

Он играл в финалах Открытого чемпионата США 2017 года и Уимблдона 2018 года.

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в соцсетях.

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