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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 07:02

Умер известный футболист, чемпион СССР

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Умер известный футболист, чемпион СССР

2 мая на 74-м году жизни умер известный советский футболист Юрий Васенин, сообщают калининградские СМИ.

Полузащитник выступал за команды "Балтика" (Калининград), "Динамо" (Ставрополь), СКА (Ростов-на-Дону), "Заря" (Ворошиловград).

В составе "Зари" он стал чемпионом СССР 1972 года.

Юрий Васенин в 1972 году включался в список 33 лучших футболистов по итогам чемпионата СССР.


В 1972-73 годах он сыграл девять матчей за сборную СССР.

В начале 1990-х годов Юрий Васенин был главным тренером калининградской "Балтики".

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