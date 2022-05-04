Умер известный футболист, чемпион СССР
2 мая на 74-м году жизни умер известный советский футболист Юрий Васенин, сообщают калининградские СМИ.
Полузащитник выступал за команды "Балтика" (Калининград), "Динамо" (Ставрополь), СКА (Ростов-на-Дону), "Заря" (Ворошиловград).
В составе "Зари" он стал чемпионом СССР 1972 года.
Юрий Васенин в 1972 году включался в список 33 лучших футболистов по итогам чемпионата СССР.
В 1972-73 годах он сыграл девять матчей за сборную СССР.
В начале 1990-х годов Юрий Васенин был главным тренером калининградской "Балтики".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
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