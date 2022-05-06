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NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 07:39

Умер известный футболист, участник чемпионата мира

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Лео Вилден. Фрагмент фотографии сборной ФРГ перед чемпионатом мира 1962 года

6 мая на 86-м году жизни умер известный немецкий футболист Лео Вилден, сообщает Spiegel.

Защитник выступал за клубы "Кельн" (двукратный чемпион Германии), "Байер" (Леверкузен) и "Сент-Трюйден" (Бельгия).

В 1960-64 годах Лео Вилден был игроком сборной ФРГ. Участник чемпионата мира 1962 года.


По окончании карьеры игрока он тренировал команды "Пульхеймер" и "Вест Кельн", был вице-президентом клуба "Вест Кельн".

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