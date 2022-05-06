Умер известный футболист, участник чемпионата мира

По окончании карьеры игрока он тренировал команды "Пульхеймер" и "Вест Кельн", был вице-президентом клуба "Вест Кельн".

В 1960-64 годах Лео Вилден был игроком сборной ФРГ. Участник чемпионата мира 1962 года.

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