Умер известный футболист, участник чемпионата мира
6 мая на 86-м году жизни умер известный немецкий футболист Лео Вилден, сообщает Spiegel.
Защитник выступал за клубы "Кельн" (двукратный чемпион Германии), "Байер" (Леверкузен) и "Сент-Трюйден" (Бельгия).
В 1960-64 годах Лео Вилден был игроком сборной ФРГ. Участник чемпионата мира 1962 года.
По окончании карьеры игрока он тренировал команды "Пульхеймер" и "Вест Кельн", был вице-президентом клуба "Вест Кельн".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
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