Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 21:44
В стартовом матче тридцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу" 85:89.
"Олимпиакос" лидирует.
"Апоэль" рискует не попасть в первую шестерку (прямой выход в плэй-офф).
После 10 минут 22:18, 20 - 51:48, 30 - 73:67.
Лучший игрок матча - бывший разыгрывающий "Маккаби" Тайлер Дорси (Олимпиакос) (23 + 4 подбора + 5 передач).
Ссылки по теме