Бокс. В Манчестере Итаума нокаутировал Франклина

В главном поединке большого вечера бокса, который состоялся в Манчестере, британский супертяж Мозес Итаума нокаутировал американца Джермейна Франклина.

Победа техническим нокаутом в пятом раунде.

Итаума, победивший во всех 13 поединках на профессиональном ринге (в 11 нокаутм), доминировал с начала боя.

Американец в основном оборонялся. Не очень удачно - он уступал сопернику в скорости и маневренности.

В третьем раунде Итаума сбил соперника с ног.

В пятом раунде шло одностороннее избиение. Как только Франклин упал, судья тут жу остановил поединок.