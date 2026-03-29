29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 13:46
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Бокс. В Манчестере Итаума нокаутировал Франклина

Бокс
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:28
Бокс. В Манчестере Итаума нокаутировал Франклина
В главном поединке большого вечера бокса, который состоялся в Манчестере, британский супертяж Мозес Итаума нокаутировал американца Джермейна Франклина.

Победа техническим нокаутом в пятом раунде.

Итаума, победивший во всех 13 поединках на профессиональном ринге (в 11 нокаутм), доминировал с начала боя.

Американец в основном оборонялся. Не очень удачно - он уступал сопернику в скорости и маневренности.

В третьем раунде Итаума сбил соперника с ног.

В пятом раунде шло одностороннее избиение. Как только Франклин упал, судья тут жу остановил поединок.

Спорт
