Бокс. В Манчестере Итаума нокаутировал Франклина
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:28
В главном поединке большого вечера бокса, который состоялся в Манчестере, британский супертяж Мозес Итаума нокаутировал американца Джермейна Франклина.
Победа техническим нокаутом в пятом раунде.
Итаума, победивший во всех 13 поединках на профессиональном ринге (в 11 нокаутм), доминировал с начала боя.
Американец в основном оборонялся. Не очень удачно - он уступал сопернику в скорости и маневренности.
В третьем раунде Итаума сбил соперника с ног.
В пятом раунде шло одностороннее избиение. Как только Франклин упал, судья тут жу остановил поединок.
Ссылки по теме
