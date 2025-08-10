x
10 августа 2025
|
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 21:10
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация Супекркубка Англии. "Кристал Пэлас" победил "Ливерпуль" в серии пенальти

Футбол
Сенсации
время публикации: 10 августа 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 20:42
Сенсация Супекркубка Англии. "Кристал Пэлас" победил "Ливерпуль" в серии пенальти
AP Photo/Dave Shopland

Суперкубок Англии завевал "Кристал Пэлас". Лондонцы в серии послематчевых пенальти победили "Ливерпуль" 3:2.

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

"Ливерпуль" дважды вел в счете.

Первый же удар "Ливерпуля" стал голевым. На 4-й минуте Уго Экитике (23 июля перешел из "Айнтрахта") с линии штрафной отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 17-й минуте Жан-Филип Матета реализовал пеналльти 1:1.

На 21-й минуте Джереми Фримпонг перебросил мяч через вратаря 1:2.

На 77-й минуте Исмаила Сарр проскочил между двумя защитниками и пробил. Мяч от штанги влетел в сетку 2:2.

В серии послематчевых пенальти у "Ливерпуля" не забили Мохамед Салах (выше), Алексис Макаллистер (Хендерсон парировал) и Харви Эллиотт (Хендерсон парировал).

У "Кристал Пэлас" пенальти не реализовали Эберечи Эзе (мяч от руки Алиссона попал в штангу) и Борна Соса (11 июля перешел из "Аякса") (перекладина).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Голкипер Люка Шевалье перешел в ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Иньиго Мартинес перешел из "Барселоны" в "Аль-Наср"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Даниэль Перец пропустил два гола. "Гамбург" проиграл "Мальорке"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

MLS. Тай Барибо сделал голевую передачу