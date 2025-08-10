Сенсация Супекркубка Англии. "Кристал Пэлас" победил "Ливерпуль" в серии пенальти

Суперкубок Англии завевал "Кристал Пэлас". Лондонцы в серии послематчевых пенальти победили "Ливерпуль" 3:2.

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

"Ливерпуль" дважды вел в счете.

Первый же удар "Ливерпуля" стал голевым. На 4-й минуте Уго Экитике (23 июля перешел из "Айнтрахта") с линии штрафной отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 17-й минуте Жан-Филип Матета реализовал пеналльти 1:1.

На 21-й минуте Джереми Фримпонг перебросил мяч через вратаря 1:2.

На 77-й минуте Исмаила Сарр проскочил между двумя защитниками и пробил. Мяч от штанги влетел в сетку 2:2.

В серии послематчевых пенальти у "Ливерпуля" не забили Мохамед Салах (выше), Алексис Макаллистер (Хендерсон парировал) и Харви Эллиотт (Хендерсон парировал).

У "Кристал Пэлас" пенальти не реализовали Эберечи Эзе (мяч от руки Алиссона попал в штангу) и Борна Соса (11 июля перешел из "Аякса") (перекладина).