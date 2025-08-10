x
10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
последняя новость: 09:01
Спорт

MLS. Тай Барибо сделал голевую передачу

Футбол
время публикации: 10 августа 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 07:35
MLS. Тай Барибо сделал голевую передачу
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В матче регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Юнион" сыграл вничью с "Торонто" 1:1.

Счет на 4-й минуте открыл бывший форвард "Астон Виллы" Индиана Вассилев. Голевую передачу ему сдеоао израильтянин Тай Барибо.

На 56-й минуте гол Барибо был отменен из-за офсайда. В 22 матчах турнира израильтянин забил 16 голов.

Канадцы отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Деандре Керр.

Спорт
