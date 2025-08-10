MLS. Тай Барибо сделал голевую передачу
В матче регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Юнион" сыграл вничью с "Торонто" 1:1.
Счет на 4-й минуте открыл бывший форвард "Астон Виллы" Индиана Вассилев. Голевую передачу ему сдеоао израильтянин Тай Барибо.
На 56-й минуте гол Барибо был отменен из-за офсайда. В 22 матчах турнира израильтянин забил 16 голов.
Канадцы отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Деандре Керр.
