Голкипер Люка Шевалье перешел в ПСЖ

ПСЖ приобрел одного из самых перспективных французских голкиперов - 23-летнего Люку Шевалье из "Лилля".

По оценкам французских СМИ, парижане заплатили за переход 40 миллионов евро (плюс 15 в качестве бонусов).

Теперь Люка Шевалье занимает пятое место в списке самых дорогих голкиперов мира.

С нм подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт парижского клуба.