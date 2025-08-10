x
10 августа 2025
Спорт

Голкипер Люка Шевалье перешел в ПСЖ

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:56
Голкипер Люка Шевалье перешел в ПСЖ
AP Photo/Raed Krishan

ПСЖ приобрел одного из самых перспективных французских голкиперов - 23-летнего Люку Шевалье из "Лилля".

По оценкам французских СМИ, парижане заплатили за переход 40 миллионов евро (плюс 15 в качестве бонусов).

Теперь Люка Шевалье занимает пятое место в списке самых дорогих голкиперов мира.

С нм подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт парижского клуба.

