Голкипер Люка Шевалье перешел в ПСЖ
время публикации: 10 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:56
ПСЖ приобрел одного из самых перспективных французских голкиперов - 23-летнего Люку Шевалье из "Лилля".
По оценкам французских СМИ, парижане заплатили за переход 40 миллионов евро (плюс 15 в качестве бонусов).
Теперь Люка Шевалье занимает пятое место в списке самых дорогих голкиперов мира.
С нм подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт парижского клуба.
