Всемирные игры. Джиу-джитсу. Пнина Аронов завоевала бронзовую медаль

Израильские спортсмены завоевали три бронзовые медали Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.

Две - в акробатической гимнастике, одну - в джиу-джитсу.

Сегодня в финалах выступят израильские бойцы Руах Гордон (муай-тай) и Меши Розенфельд (джиу-джитсу).

В поединке турнира за бронзовую медаль Пнина Аронов (джиу-джитсу, весовая категория до 52 кг) победила 2:0 Ирину Бродски (Германия).