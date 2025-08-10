Всемирные игры. Джиу-джитсу. Пнина Аронов завоевала бронзовую медаль
время публикации: 10 августа 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:35
Израильские спортсмены завоевали три бронзовые медали Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.
Две - в акробатической гимнастике, одну - в джиу-джитсу.
Сегодня в финалах выступят израильские бойцы Руах Гордон (муай-тай) и Меши Розенфельд (джиу-джитсу).
В поединке турнира за бронзовую медаль Пнина Аронов (джиу-джитсу, весовая категория до 52 кг) победила 2:0 Ирину Бродски (Германия).
