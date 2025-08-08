Юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Первую золотую медаль завоевала британка. Результаты израильтян

В Тампере начался юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).

Первую золотую медаль турнира завоевала британка Иннес Фитцджеральд (бег на 5000 метров).

На втором месте турчанка Эдибе Яджиз, на третьем - немка Юлия Эрле.

Израильтянка Айяла Харрис заняла 11-е место.

Том Ланги занял третье место в квалификации в прыжках с шестом и вышел в финал. Никита Миркин занял 18-е место и в финал не вышел.

Галь Натаниэль заняла 15-е место в квалификации и вышла в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами.

Идо Перец вышел в полуфинал в беге на 100 метров. Но в финал выйти не сумел.

Мерси Африфа не сумела выйти в полуфинал в беге на 100 метров.

Ноам Мемо не вышел в финал в беге на 800 метров.