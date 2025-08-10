UFC. Эрнандес "удушил" Долидзе
время публикации: 10 августа 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 08:45
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandez (Также известный как UFC on ESPN 72 и UFC Vegas 109).
В главном поединке американец Энтони Эрнандес удушающим приемом в четвертом раунде победил грузина Романа Долидзе.
Австралиец Стив Эрцег по очкам победил Оде Осборна (Ямайка).
Бразильянка Ясмин Лусиндо решением судей победила американку Анджелу Хилл.
Американец Андре Фили раздельным решением судей победил мексиканца Кристиана Родригеса.
Бразилец Жан Мацумото по очкам победил американца Майлза Джонса.
Британец Кристиан Лерой Данкан в конце первого раунда ударом локтем нокаутировал Эрика Андерса.
Юлия Столяренко (Литва) решением судей проиграла бразильянке Габриэле Фернандеш.
