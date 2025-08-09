x
09 августа 2025
Спорт

Японский боксер умер через 6 дней после титульного боя

Бокс
время публикации: 09 августа 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 15:43
Японский боксер умер через 6 дней после титульного боя
AP Photo/Shuji Kajiyama

28-летний японский боксер Сигетоси Котари умер через 6 дней после титульного поединка против Ямато Хата, сообщает Daily Mail.

Бой за звание чемпиона Oriental and Pacific Boxing Federation в наилегчайшем весе состоялся 2 августа в Токио и завершился вничью.

После поединка Сигатоси Котари потерял сознание и был доставлен в больницу.

У него была диагностирована субдуральная гематома.

Спортсмен перенес операцию.

