Японский боксер умер через 6 дней после титульного боя
время публикации: 09 августа 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 15:43
28-летний японский боксер Сигетоси Котари умер через 6 дней после титульного поединка против Ямато Хата, сообщает Daily Mail.
Бой за звание чемпиона Oriental and Pacific Boxing Federation в наилегчайшем весе состоялся 2 августа в Токио и завершился вничью.
После поединка Сигатоси Котари потерял сознание и был доставлен в больницу.
У него была диагностирована субдуральная гематома.
Спортсмен перенес операцию.
