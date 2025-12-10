Лига чемпионов вернулась на "Камп Ноу". "Ливерпуль" победил в Милане

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" в гостях одолел "Интер" 1:0.

Барселона (Испания) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 2:1

Спустя три года Лига чемпионов вернулась на "Камп Ноу".

На 21-й минуте каталонцы потеряли мяч на чужой половине поля. Быстрая контратака. Анагар Кнауфф убежал от двух защитников, вышел один на один отправил мяч в нижний угол 0:1. Интересно, что три года назад он уже забивал на "Камп Ноу".

"Барселона" пропустила первой в пятом матче подряд.

В начале второго тайма Кунде забил два гола. На 50-й минуте Рэшфорд навесил. Кунде опередил защитника и головой отправил мяч в сетку 1:1. Через три минуты навесил Ямаль. Кунде нанес удар головой - мяч влетел в дальний угол 2:1.

Интер (Милан, Италия) - Ливерпуль (Англия) 0:1

На 88-й минуте Доминик Собослаи реализовал пенальти.

Монако (Франция) - Галатасарай (Ствмбул, Турция) 1:0

На 51-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил Денис Закария.

На 68-й минуте голкипер "Галатасарая" Угурчан Чакыр (1 сентября приобретен у "Трабзонспора" за 27.5 миллионов евро) получил травму. Место в воротах занял Гюнай Гювенч и тут же пропустил. На 68-й минуте после подачи углового победный гол забил Фоларин Балогун.