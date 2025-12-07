x
07 декабря 2025
07 декабря 2025
07 декабря 2025
07 декабря 2025
Спорт
Спорт

Футбол. Два автогола и голевая передача Оскара Глуха

Футбол
время публикации: 07 декабря 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 12:51
Футбол. Два автогола и голевая передача Оскара Глуха
AP Photo/Patrick Post

В матче пятнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях обыграл "Фортуну" (Ситтард) 3:1.

Команда из Амстердама занимает третье место, отставая на 14 очков от лидирующего ПСВ.

На 4-й минуте Кай Сирхейс (воспитанник "Аякса") вывел "Фортуну" вперед.

В конце первого и начале второго таймов хозяева забили два гола в свои ворота. "Отличились" Сиб ван Оттеле и Райан Фоссо.

На 52-й минуте после передачи израильского полузащитника Оскара Глуха гол забил Оуэн Вийндал.

На 53-й минуте "Фортуна" осталась в меньшинстве. Удален Игрок сборной Индонезии Джастин Хюбнер (летом перешел из "Вулверхэмптона").

На 60-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Юри Бас.

Спорт
