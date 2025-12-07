Футбол. Выигрывая 2:0, "Ливерпуль" упустил победу
В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лидсом" 3:3.
Мохамед Салах вновь остался у "Ливерпуля" в запасе.
В первом тайме команды не забили.
На 50-й минуте "Ливерпуль" вел в счете 2:0 Оба мяча забил Уго Экитике, летом приобретенный у "Айнтрахта" за 95 миллионов евро.
На 75-й минуте была ничья 2:2. Хозяева забили два гола за три минуты.
На 80-й минуте Собослаи вывел гостей вперед 2:3.
"Павлины" отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил Ао Танака.
