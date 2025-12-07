x
07 декабря 2025
07 декабря 2025
Спорт

Футбол. Выигрывая 2:0, "Ливерпуль" упустил победу

Футбол
время публикации: 07 декабря 2025 г., 11:07
Футбол. Выигрывая 2:0, "Ливерпуль" упустил победу
AP Photo/Dave Shopland

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лидсом" 3:3.

Мохамед Салах вновь остался у "Ливерпуля" в запасе.

В первом тайме команды не забили.

На 50-й минуте "Ливерпуль" вел в счете 2:0 Оба мяча забил Уго Экитике, летом приобретенный у "Айнтрахта" за 95 миллионов евро.

На 75-й минуте была ничья 2:2. Хозяева забили два гола за три минуты.

На 80-й минуте Собослаи вывел гостей вперед 2:3.

"Павлины" отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил Ао Танака.

Спорт
