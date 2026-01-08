Умер легендарный хоккейный вратарь, рекордсмен НХЛ
7 января на 85-м году жизни умер легендарный канадский хоккейный вратарь Гленн Холл, сообщает официальный сайт НХЛ.
Он защищал ворота "Детройт Ред Уингз", "Чикаго Блэк Хоукс" и "Сент-Луис Блюз".
С "Чикаго" Гленн Холл стал обладателем Кубка Стэнли.
В 1956 году он завоевал приз лучшему новичку НХЛ, в 1968 году был признан самым ценным игроком лиги. Гленн Холл трижды признавался лучшим вратарем по итогам сезона, 13 раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.
Он - единственный вратарь в истории НХЛ, который сыграл 500 матчей подряд.
