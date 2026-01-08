x
08 января 2026
08 января 2026
Спорт

Умер легендарный хоккейный вратарь, рекордсмен НХЛ

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 08 января 2026 г., 10:14
AP Photo/Paul Cannon

7 января на 85-м году жизни умер легендарный канадский хоккейный вратарь Гленн Холл, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он защищал ворота "Детройт Ред Уингз", "Чикаго Блэк Хоукс" и "Сент-Луис Блюз".

С "Чикаго" Гленн Холл стал обладателем Кубка Стэнли.

В 1956 году он завоевал приз лучшему новичку НХЛ, в 1968 году был признан самым ценным игроком лиги. Гленн Холл трижды признавался лучшим вратарем по итогам сезона, 13 раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

Он - единственный вратарь в истории НХЛ, который сыграл 500 матчей подряд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
