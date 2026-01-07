x
07 января 2026
07 января 2026
Спорт

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Знаменитые спортсмены
Хоккей
время публикации: 07 января 2026 г., 12:49
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
AP Photo/Fred Jewell, File

5 января на 90-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Боб Пулфорд, сообщает официальный сайт НХЛ.

Левый нападающий в составе "Торонто Мейпл Лифс" четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли и шесть раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

Последние два сезона карьеры он играл в "Лос-Анджелес Кингз".

Боб Пулфорд тренировал "Лос-Анджелес Кингз" и "Чикаго Блэк Хоукс". В 1976 году он был главным тренером сборной США во время Кубка Канады.

В 1975 году Боб Пулфорд стал обладателем награды Джека Адамса (приз тренеру, внесший наибольший вклад в успех своей команды).

Спорт
