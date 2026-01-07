Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
5 января на 90-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Боб Пулфорд, сообщает официальный сайт НХЛ.
Левый нападающий в составе "Торонто Мейпл Лифс" четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли и шесть раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.
Последние два сезона карьеры он играл в "Лос-Анджелес Кингз".
Боб Пулфорд тренировал "Лос-Анджелес Кингз" и "Чикаго Блэк Хоукс". В 1976 году он был главным тренером сборной США во время Кубка Канады.
В 1975 году Боб Пулфорд стал обладателем награды Джека Адамса (приз тренеру, внесший наибольший вклад в успех своей команды).
