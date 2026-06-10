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Баскетбол. Тель-авивские клубы одержали первые победы в полуфинальных сериях

Баскетбол
время публикации: 10 июня 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 08:10
Баскетбол. Тель-авивские клубы одержали первые победы в полуфинальных сериях
AP Photo/Yuki Iwamura

Начались полуфинальные серии чемпионата Израиля по баскетболу.

Тель-авивский "Маккаби" победил "Апоэль" (Холон) 107:93.

Тель-авивский "Апоэль" победил столичных одноклубников 88:84.

Ям Мадар (Апоэль, Тель-Авив) набрал 25 очков.

Несмотря на сообщения в прессе, легионеры столичной команды приняли участие в матче.

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