Баскетбол. Тель-авивские клубы одержали первые победы в полуфинальных сериях
время публикации: 10 июня 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 08:10
Начались полуфинальные серии чемпионата Израиля по баскетболу.
Тель-авивский "Маккаби" победил "Апоэль" (Холон) 107:93.
Тель-авивский "Апоэль" победил столичных одноклубников 88:84.
Ям Мадар (Апоэль, Тель-Авив) набрал 25 очков.
Несмотря на сообщения в прессе, легионеры столичной команды приняли участие в матче.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026