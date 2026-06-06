Финал НБА. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"
время публикации: 06 июня 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 08:13
Во втором матче финальной серии НБА "Нью-Йорк Никс" одолел "Сан-Антонио Сперз" 105:104.
Счет в серии 2:0. "Никс" стали третьей командой в истории НБА, которая начала финал с двух побед на выезде.
Джайлен Брунсон забросил победный бросок за 9.5 секунд до конца матча.
Первую четверть выиграл "Сперз" 34:25.
Первую половину - "Никс" 56:52. После трех четвертей гости (Нью-Йорк) вели 82:74.
Самый результативный игрок матча - лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма (29 + 9 подборов).
Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (21 + 13 подборов + 4 передачи).
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