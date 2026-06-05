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Чемпионат Израиля по баскетболу. Определились полуфинальный пары

Баскетбол
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:13
Чемпионат Израиля по баскетболу. Определились полуфинальный пары
AP Photo/Eric Gay

Тель-авивский "Апоэль" победил "Маккаби" (Ришон ле-Цион) 96:83 и вышел в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу.

Счет в серии 2:1.

В полуфиналах сыграют:

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Холон)

"Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).

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