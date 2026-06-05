Чемпионат Израиля по баскетболу. Определились полуфинальный пары
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:13
Тель-авивский "Апоэль" победил "Маккаби" (Ришон ле-Цион) 96:83 и вышел в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу.
Счет в серии 2:1.
В полуфиналах сыграют:
"Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Холон)
"Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).
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