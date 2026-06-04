"Апоэль" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Холон) вышли в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу.

Третий матч понадобился в серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Маккаби" (Ришон ле-Цион). Победитель этой серии сыграет со столичным "Апоэлем".

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Тель-Ввив) 83:108 (счет в серии 0:2)

Апоэль (Холон) - Бней Герцлия 99:84 (2:0)

Последнюю четверть хозяева выиграли 31:17.

В полуфинале "Апоэль" встретится с тель-авивским "Маккаби".