"Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Холон) вышли в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:52 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:52
"Апоэль" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Холон) вышли в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу.
Третий матч понадобился в серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Маккаби" (Ришон ле-Цион). Победитель этой серии сыграет со столичным "Апоэлем".
Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Тель-Ввив) 83:108 (счет в серии 0:2)
Апоэль (Холон) - Бней Герцлия 99:84 (2:0)
Последнюю четверть хозяева выиграли 31:17.
В полуфинале "Апоэль" встретится с тель-авивским "Маккаби".
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