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Спорт

Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:48
Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины
AP Photo/Butch Dill

В товарищеском матче в штате Алабама аргентинцы разгромили сборную Исландии 3:0.

Второй гол в ворота исландцев забил Лионель Месси. Он реализовал пенальти и стал самым возрастным футболистом, забивавшим в матче за сборную Аргентины.

24 июня Лионелю исполнится 39 лет.

Предыдущий рекорд установил Анхель Лабруна в 1957 году. Он забил гол в ворота сборной Бразилии в возрасте 39 лет 9 месяцев и 10 дней.

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