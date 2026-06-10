Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:48
В товарищеском матче в штате Алабама аргентинцы разгромили сборную Исландии 3:0.
Второй гол в ворота исландцев забил Лионель Месси. Он реализовал пенальти и стал самым возрастным футболистом, забивавшим в матче за сборную Аргентины.
24 июня Лионелю исполнится 39 лет.
Предыдущий рекорд установил Анхель Лабруна в 1957 году. Он забил гол в ворота сборной Бразилии в возрасте 39 лет 9 месяцев и 10 дней.
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