Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины

В товарищеском матче в штате Алабама аргентинцы разгромили сборную Исландии 3:0.

Второй гол в ворота исландцев забил Лионель Месси. Он реализовал пенальти и стал самым возрастным футболистом, забивавшим в матче за сборную Аргентины.

24 июня Лионелю исполнится 39 лет.

Предыдущий рекорд установил Анхель Лабруна в 1957 году. Он забил гол в ворота сборной Бразилии в возрасте 39 лет 9 месяцев и 10 дней.