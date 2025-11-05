Триатлон. Израильтянка стала победительницей турнира в Чили
время публикации: 05 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 09:04
В Чили прошел турнир по триатлону 2025 Americas Triathlon Cup Vina del Mar.
Победительницей стала израильтянка Авив Леви, преодолевшая дистанцию за 57 минут 56 секунд.
На втором месте мексиканка Мария Лопес Фараудо, отставшая на 45 секунд.
Бронзовую медаль завоевала чилийка Доминга Елена Хакоме Эспиноса.
У мужчин победил чилиец Андрес Грас.
Израильтянин Эяль Хен занял 36-е место.
