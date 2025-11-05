x
05 ноября 2025
Спорт

Триатлон. Израильтянка стала победительницей турнира в Чили

Триатлон
время публикации: 05 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 09:04
Триатлон. Израильтянка стала победительницей турнира в Чили
AP Photo/David Goldman

В Чили прошел турнир по триатлону 2025 Americas Triathlon Cup Vina del Mar.

Победительницей стала израильтянка Авив Леви, преодолевшая дистанцию за 57 минут 56 секунд.

На втором месте мексиканка Мария Лопес Фараудо, отставшая на 45 секунд.

Бронзовую медаль завоевала чилийка Доминга Елена Хакоме Эспиноса.

У мужчин победил чилиец Андрес Грас.

Израильтянин Эяль Хен занял 36-е место.

