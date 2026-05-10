10 мая 2026
последняя новость: 14:11
Спорт

НБА. "Кливленд" победил "Детройт" "в триллере"

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 мая 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:50
НБА. "Кливленд" победил "Детройт" "в триллере"
AP Photo/Sue Ogrocki

В матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА "Кдивленд Кавальерз" обыграл "Детройт Пистонз" 116:109.

Счет в сери 2:1 в пользу "Детройта".

Комментатор сказал после матча ""Кливленд" победил в триллере".

Первую половину хозяева (Кливленд) выиграли 64:48 (счет второй четверти 32:18).

Казалось, в третьей четверти "Детройт" сумел переломить ход матча. После 36 минут 83:81 в пользу хозяев. Лидер (команда, ведущая в счете) менялся 11 раз.

За 2 минуты 28 секунд "Кливленд" вышел вперед 106:104 и преимущества на финише не упустил.

Лидер "Кливленда" Донован Митчелл сделал "дабл-дабл" (35 + 10 подборов).

